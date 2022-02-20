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Polonya'da Eunice Fırtınası nedeniyle 500 binden fazla hane elektriksiz kaldı - Son Dakika

Polonya'da Eunice Fırtınası nedeniyle 500 binden fazla hane elektriksiz kaldı

20.02.2022 13:53
Polonya'da Eunice Fırtınası nedeniyle 500 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Polonya hükümeti, Eunice Fırtınası nedeniyle ülkede 524 bin hanenin elektriksiz kaldığını, 2 bin 600 binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Polonya hükümeti, Eunice Fırtınası nedeniyle ülkede 524 bin hanenin elektriksiz kaldığını, 2 bin 600 binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Ülkede acil çağrı merkezine çok sayıda ihbar geldiği, İtfaiye Teşkilatının 23 bin 500 olaya müdahale ettiği belirtildi.

Polonya Demiryolları, kuvvetli fırtına nedeniyle şehirler arası 67 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa'nın birçok ülkesini de etkisi altına alan Eunice Fırtınası nedeniyle "Hepimiz evlerimizin pencerelerinin dışında neler olduğunu görebiliyoruz. Evde kalın." uyarısında bulundu.

Fırtına, 17 Şubat'ta Polonya'da 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

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Fırtına, Polonya, İtfaiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'da Eunice Fırtınası nedeniyle 500 binden fazla hane elektriksiz kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya'da Eunice Fırtınası nedeniyle 500 binden fazla hane elektriksiz kaldı - Son Dakika
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