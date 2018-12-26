Son Dakika Haberleri: Polonya'da Feci Yangın: 6 Ölü

Polonya'da Feci Yangın: 6 Ölü

1 saat önce

Polonya'nın başkenti Varşova'da ahşap bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'da Feci Yangın: 6 Ölü, System.String[]
Polonya'nın başkenti Varşova'da ahşap bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'nın başkenti Varşova'nın Zeran semtindeki Spedyczyjna sokağında dün gece ahşap bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının nedeni henüz bilinmezken, evde yapılan incelemelerde 6 kişinin cesedine ulaşıldı. İlk belirlemeler kurbanların karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği yönünde. Zaman zaman evsiz kişiler tarafından kullanıldığı bilinen ahşap binada yaşamını yitirenlerin kimlikleri ise henüz belirlenmiş değil.

Olayın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Polonya İtfaiye Sözcüsü Pawel Fratczak Noel'i kutlayan Polonya'da Cumartesi gününden bu yana çıkan bin 34 yangında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin ise yaralandığını bildirdi. - VARŞOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:48 Kaynak: İHA

İtfaiye, Varşova, Polonya, 3. Sayfa
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