Son Dakika Haberleri: Polonya'da Fırtına Dolayısıyla 400 Bin Ev Elektriksiz Kaldı

Polonya'da Fırtına Dolayısıyla 400 Bin Ev Elektriksiz Kaldı

1 saat önce

Polonya'da hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla ülke genelinde yaklaşık 400 bin ev elektriksiz kaldı.

Polonya'da Fırtına Dolayısıyla 400 Bin Ev Elektriksiz Kaldı, System.String[]
Polonya'da hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla ülke genelinde yaklaşık 400 bin ev elektriksiz kaldı.

Polonya Hükümet Güvenlik Merkezi'nden (RCB) yapılan açıklamada, hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla 400 bin evin elektriksiz kaldığı ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Şiddetli fırtınanın özellikle Polonya'nın güneyinde ciddi hasara sebep olduğu belirtilen açıklamada, itfaiyeye 5 bin 600 yardım çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada 676 binanın hasar gördüğü, görevde bulunan bir itfaiye aracının da üzerine devrilen ağaç nedeniyle kullanılamaz hale geldiği bilgisi paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:10 Kaynak: AA

Hükümet, Polonya, Güncel
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