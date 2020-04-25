Polonya'da futbol 29 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlıyor

Takvim belirlendi26 hafta oynandı, 4 hafta kaldı - Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan PKO Bank Polonya Ekstralasa'da 2019-2020 sezonu, 29 Mayıs itibarıyla devam edecek.

Takvim belirlendi 26 hafta oynandı, 4 hafta kaldı - Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan PKO Bank Polonya Ekstralasa'da 2019-2020 sezonu, 29 Mayıs itibarıyla devam edecek. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Spor Bakanı Danuta Dmowska-Andrzejuk ile yaptığı basın toplantısında futbol liglerinin devamına ilişkin karar alındığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından PKO Bank Polonya Ekstralasa Yönetim Kurulu, ligin hangi tarihten itibaren devam edeceğine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından ligin resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Ekstralasa Yönetim Kurulu Başkanı Marcin Animucki, liglerin 29 Mayıs tarihinden itibaren seyircisiz olarak devam edeceğini bildirdi. TAKVİM BELİRLENDİ TAKVİM BELİRLENDİ Liglerin devam etmesi ilgili olarak kesin kararın alınmasının ardından Polonya Liglerin devam etmesi ilgili olarak kesin kararın alınmasının ardından Polonya Futbol Federasyonu 'nun belirlediği takvim şu şekilde: 3-4 Mayıs: Oyuncuların ve personellerin testleri 3-4 Mayıs: Oyuncuların ve personellerin testleri 4-10 Mayıs: Hazırlık kampı 4-10 Mayıs: Hazırlık kampı 27-28 Mayıs Oyuncuların, personelin ve hakemlerin testleri 27-28 Mayıs Oyuncuların, personelin ve hakemlerin testleri 29-31 Mayıs: Ekstralasa'nın 27'nci hafta karşılaşmaları 29-31 Mayıs: Ekstralasa'nın 27'nci hafta karşılaşmaları 18- 18- 19 Mayıs : Ekstralasa'nın son haftası 26 HAFTA OYNANDI, 4 HAFTA KALDI 26 HAFTA OYNANDI, 4 HAFTA KALDI 30 maç üzerinden oynanan Ekstralasa'da sezonun askıya alındığı 13 Mart tarihine kadar 26 maç oynandı. Legia Varşova, bu 26 maçta 51 puan toplayarak en yakın takipçisi Piast'ın 8 puan önünde yer almayı başarmıştı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi

Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim

Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı

Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak

Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum

AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş

Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor

HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi

Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de

Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı

John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim

Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti

Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi

Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı