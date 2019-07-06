Son Dakika Haberleri: Polonya'da gaz patlaması! 3 ölü 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Polonya'da gaz patlaması! 3 ölü 4 yaralı

13 dakika önce

Polonya'nın Bytom şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlama sonucunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Polonya'da gaz patlaması! 3 ölü 4 yaralı, System.String[]

Polonya'nın Bytom şehrinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Polonya'nın güneyinde yer alan Bytom şehrinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Katowice Caddesi üzerinde bulunan binada patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başarırken binadan 3 ceset çıkarıldı. Yangının gaz patlaması sonucu çıktığı belirlenirken binadan 4 kişi de yaralı kurtarıldı.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Şiddetli patlama neticesinde etrafta bulunan binaların camları kırılırken, patlama sonrasında sokağın görüntüsü ise adeta savaş alanını andırdı. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, arama-kurtarma ekipleri ise binada mahsur kalan kimse olup olmadığını kontrol ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:05 Kaynak: İHA
İtfaiye, Polonya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu Tuvaletini yapmak için seçtiği yer kabusu oldu! Müteahhit arkadaşını yatakta katleden cani: Onu dili öldürdü Müteahhit arkadaşını öldürdü, "Onu dili öldürdü" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 17:19:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonya'da gaz patlaması! 3 ölü 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]