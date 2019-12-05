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Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü

6 saat önce

Polonya'nın kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada yaşanan gaz patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü, System.String[]

Polonya'nın kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada yaşanan gaz patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.


Polonya'nın güneyindeki kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada gaz patlaması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yıkılan evin enkazında kalan 3 yetişkin ve 1 çocuk olmak üzere 4 kişinin cesedi çıkarıldı. 8 kişinin bulunduğu binada yaklaşık 100 itfaiye görevlisinin kayıp 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - VARŞOVA

İtfaiye, Polonya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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