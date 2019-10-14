Polonya'da genel seçimleri iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi kazandı
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Polonya'da pazar günü yapılan genel seçimleri, ilk sonuçlara göre iktidardaki milliyetçi muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) yüzde 45,8 ile kazandı
Polonya'da yapılan genel seçimleri, sandık çıkış anketine göre iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) kazandı.
Ülkede 460 sandalyeli Meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli Senatonun yeni üyelerini belirlemek üzere pazar günü düzenlenen genel seçimi sandık çıkış anketine göre yüzde 45,8 ile PiS birinci bitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:42
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