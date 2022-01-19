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Polonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor - Son Dakika

Polonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

19.01.2022 23:37
Polonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Polonya'da son 24 saatte 30 bin 586 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Polonya'da son 24 saatte 30 bin 586 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, hükümetin 5. dalgaya hazırlık kapsamında kamu çalışanlarının uzaktan çalışması kararı aldığını açıkladı.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski düzenlediği basın toplantısında son 24 saatte ülkede 30 bin 586 korona virüs vakasının tespit edildiğini, bu sayının 5. dalganın başladığının kanıtı olmasının yanı sıra önümüzdeki günlerde vaka sayılarının dinamik şekilde artacağının göstergesi olduğunu ifade etti. Bugüne kadar tespit edilen en yüksek vaka sayısının 30 binin altında olduğunu hatırlatan Sağlık Bakanı Niedzielski, önümüzdeki hafta günlük 50 binin üzerinde vaka beklediklerini vurguladı. Bu durumun sağlık sistemi üzerinde büyük bir risk oluşturacağını aktaran Bakan Niedzielski, hükümet olarak kamu çalışanlarının uzaktan çalışması kararı aldıklarını, konuya ilişkin kararnamenin ise önümüzdeki birkaç gün içinde hazır olacağını söyledi. Niedzielski, ülkedeki tüm işverenlere ise işin niteliği elverdiği ölçüde çalışanlarını uzaktan çalıştırmalarını istedi.

POLONYA'DA GÜNLÜK VAKA SAYISININ 100 BİNİ AŞMASI BEKLENİYOR

Omicron mutasyonu kaynaklı vakaların gün geçtikçe arttığı ülkede yapılan analizler neticesinde en kötü senaryoya göre Şubat ayının ikinci yarısında günlük vaka sayılarının 140 bini bulabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç halinde ordudan yardım almak için çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Ülkede son 24 saatte 375 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 103 bin 62'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 373 bin 718 olarak açıklandı.

(Ebru Orhan/İHA)

Polonya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

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Polonya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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