Polonya'da günlük ölü sayısında rekor - Son Dakika

Polonya'da günlük ölü sayısında rekor

19.11.2020 16:47
Polonya'da günlük ölü sayısında rekor, System.String[]

Polonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 637 kişi hayatını kaybederken, günlük ölü sayısında rekor kırıldı.

Polonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 637 kişi hayatını kaybederken, günlük ölü sayısında rekor kırıldı. Ülkede toplam ölü sayısı 12 bin 88'e yükseldi.

Korona virüs salgınının ikinci dalga kabusunun sürdüğü Polonya'da rekor sayıda ölüm kaydedildi. Polonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 637 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 975 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte ülkede 637 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı. Yeni verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 796 bin 798'e, toplam ölü sayısı sayısı ise 12 bin 88'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı, hastanelerde halen 22 bin 536 kişinin tedavi gördüğünü, 2 bin 80'inin ise solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti. Son 24 saatte 58 bin testin yapıldığı ülkede 434 bin 34 kişi de karantinada bulunuyor.

Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana Polonya'da kafeterya, bar ve restoranlar paket servis ile faaliyetlerini sürdürürken, sinema, tiyatro, müze ve alışveriş merkezleri dahil pek çok işletme de kapalı bulunuyor. Okullarda uzaktan eğitime geçilirken, toplu taşıma araçları, kiliseler dahil günlük yaşamın birçok alanında kısıtlamaların getirildiği ülkede şu ana kadar 361 bin 886 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

(Ebru Orhan/İHA)

Polonya'da günlük ölü sayısında rekor

Koronavirüs, Polonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonya'da günlük ölü sayısında rekor - Son Dakika


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