Polonya'da hükümetin servis sağlayıcılarına siber saldırılar düzenlendi - Son Dakika
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Polonya'da hükümetin servis sağlayıcılarına siber saldırılar düzenlendi

25.02.2022 15:45
Polonya'da hükümetin servis sağlayıcılarına siber saldırılar düzenlendi

Polonya'da hükümetin servis sağlayıcılarına siber saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Polonya'da hükümetin servis sağlayıcılarına siber saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Siber Güvenlik Temsilcisi Janusz Cieszynski, hükümetin e-postalarıyla bağlantılı servis sağlayıcılara siber saldırılarda bulunulduğunu söyledi.

Polonya'da üçüncü düzey siber tehdit seviyesinin yürürlükte olduğuna atıfta bulunan Cieszynski "Pazartesi gününden itibaren Polonya'daki sistemler, devlet idaresi ve kritik altyapı operatörleri hazır durumdadır." diye konuştu.

Cieszynski, 24 saat içinde 27 bin kötü niyetli mesajın kritik altyapı operatörlerine ve hükümet alıcılarına ulaştığını belirterek "Bunun için prosedürler şu anda uygulanıyor. Polonya'da siber güvenlikle ilgili devletin diğer kurumlarının temsilcileriyle tam koordinasyonu sağlamak için sürekli temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'da benzinin litre fiyatı 1,8 avrodan 2,5 avroya çıktı.

Polonya'daki petrol dağıtım şirketi PKN Orlen Başkanı Daniel Obajtek, fiyattaki suni artışla ilgili, bazı benzin istasyonlarıyla yapılan sözleşmelerin feshedildiğini, Polonya rekabet kurumunun teftişlere başlayacağını duyurdu.

Benzinin litre fiyatının artmasıyla ülkede petrol istasyonlarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

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Pazartesi, Polonya, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'da hükümetin servis sağlayıcılarına siber saldırılar düzenlendi - Son Dakika


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