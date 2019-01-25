Son Dakika Haberleri: Polonya'da İki Kripto Para Şirketine Lisans Verildi

Polonya'da İki Kripto Para Şirketine Lisans Verildi

2 saat önce

Polonya'nın finansal gözetim otoritesi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), ülke genelinde ödeme sağlayıcı servisi olarak hizmet veren iki kripto para birimi startup'ına lisans verdi.

Polonya'da İki Kripto Para Şirketine Lisans Verildi, System.String[]
Polonya'nın finansal gözetim otoritesi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), ülke genelinde ödeme sağlayıcı servisi olarak hizmet veren iki kripto para birimi startup'ına lisans verdi.

Coinquista ve Bitclude ismindeki şirketlerin, dijital varlık borsa platformu ve kripto para birimleri cüzdanları dahil olmak üzere kripto para birimleri alanında çeşitli hizmetler verdiği belirtilirken, söz konusu şirketlerin Polonya genelinde nakit para yatırma ve para çekme gibi hizmetlerin yanında ayrıca ödeme işlemleri, sermaye transferleri ve otomatik ödemeler hizmetleri verebileceği söylendi. Söz konusu lisanslarla şirketler ayrıca, ödeme sistemleri oluşturma hakkına da sahip olacak.

Coinquista CEO Ireneusz Pukin, Polonya yönetiminin lisans kararının şirketinin Polonya'da yasal bir şekilde hizmet verebileceğini gösterdiğini ve finansal otoritenin, Coinquista gibi kripto para birimleri sektörüne karşı olmadığının bir göstergesi olabileceğini söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

Polonya, Ekonomi
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