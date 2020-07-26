- Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu - Son Dakika

- Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

VARŞOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'nın Brodno ilçesinde metro inşaatında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Polonya'nın başkenti Varşova'nın Brodno ilçesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogram ağırlığında, 2 metre uzunluğunda bomba bulundu. Metro inşaatı çalışmaları esnasında bulunan bombanın etkisiz hale getirilmesi için hazırlıkların başladığı bildirildi. İmha öncesi çevrede bulunan bin 500 kişi tahliye edildi. Bomba çıkarılıp güvenli yere götürüldükten sonra imha edilecek. Bombanın etkisiz hale getirilmesi için hazırlıkların sürdüğü bölgede 90 polis güvenliği sağlıyor.