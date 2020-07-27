Polonya'da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek için yasal süreç başladı - Son Dakika

Polonya'da kadına yönelik şiddetin önlenmesini içeren İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek için yasal süreç başladı.

Söz konusu sözleşmenin aileyi hedef alan ideolojik bir sözleşme olduğunu söyleyen Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, dün Polonya Aile, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığına çekilme sürecinin başlatılması için başvuru yapacaklarını duyurmuştu. Polonya Aile, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Marlena Malag ise sözleşmeden çekilme sürecini başlatmak için Adalet Bakanlığının yapacağı başvuruyu beklediklerini ifade etmişti. Muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümetinin sözleşmeden çekilme kararı ülkedeki pek çok kadın örgütü tarafından protesto edilmişti.

Adalet Bakanı Ziobro, yaptığı açıklamada kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konularında temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek için Polonya Aile, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığına başvuruda bulunduklarını bildirdi. Ziobro'nun bugün yaptığı başvuruyla sözleşmeden çekilmek için resmi süreç de başlamış oldu. Ziobro, Polonya hukuk sisteminin sözleşmede yer alan şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadeleye ilişkin tüm maddelere bütünüyle saygı duyduğunu, hatta Polonya hukuk sisteminin söz konusu sözleşmenin talep ettiğinden daha fazlasını içerdiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığının başvurusunu kabul eden Aile, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı, gerekli çalışmaların ardından sözleşmeden çekilme kararını hükümet üyelerine sunacak. Burada son şekli verilecek olan yasa taslağı, daha sonra Polonya parlamentosunun onayına sunulacak. 235 milletvekiliyle parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisi PiS'in söz konusu yasa taslağının parlamentoda kabul edilmesi hususunda bir sorunla karşılaşması beklenmiyor.

Polonya siyasi hayatında son derece etkili olan Katolik kilisesi üyeleri sık sık İstanbul Sözleşmesi'nin Katolik aile değerlerine aykırı olduğunu belirtirken, aşırı muhafazakar iktidar partisinin üyeleri de çok defa söz konusu sözleşmenin geleneksel aile değerlerini hedef alan ideolojik bir sözleşme olduğunu dile getirmişti. 2011 yılında İstanbul'da imzaya açılan ve Avrupa devletlerini hukuki olarak bağlayan İstanbul Sözleşmesi 2014 yılında yürürlüğe girmiş, Polonya ise söz konusu sözleşmeyi 2012 yılında imzalamış, 2015 yılında da onaylamıştı. - VARŞOVA