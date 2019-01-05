Son Dakika Haberleri: Polonya'da "Kaçış Oyunu" Faciayla Bitti: 5 Ölü

Polonya'da "Kaçış Oyunu" Faciayla Bitti: 5 Ölü

33 dakika önce İlandır

Polonya'nın kuzeyinde "kaçış oyunu" kapsamında kilitlendikleri odada çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Polonya'da
Polonya'nın kuzeyinde "kaçış oyunu" kapsamında kilitlendikleri odada çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, Koszalin kentinde "kaçış oyunu" kapsamında kilitlendikleri odada çıkan yangında 5 genç kızın hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını kaydetti.

İtfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini belirten yetkililer, yangın söndürüldükten sonra cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

Yaralı kurtulan kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaçış oyununda bir odaya ya da eve kilitlenen kişiler belirli bir süre içerisinde bazı ipuçlarını kullanarak çıkış yollarını bulmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:09 Kaynak: AA

Polonya, Güncel
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