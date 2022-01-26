Polonya'da kar leoparı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Polonya'daki Varşova Hayvanat Bahçesi sakinlerinden kar leoparı Ayana, Covid-19 sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

Polonya'daki Varşova Hayvanat Bahçesi, kar parsı olarak da bilinen kar leoparı Ayana'nın Covid-19 sonrası görülen komplikasyonlara bağlı olarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Kasım ayı sonunda solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren 7 yaşındaki kar leoparına yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığını belirtti. Covid-19 semptomu göstermeye devam eden leopara bir kez de antikor testi yaptıklarını söyleyen yetkililer, pozitif test sonucuyla birlikte kar leoparının Covid-19'a yakalandığı açıkladı. Solunum probleminin gittikçe kötüleşmesinin ardından farklı alanlardan uzman veteriner hekimler tarafından tedavisine devam edilen talihsiz kar leoparı, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ayana'nın ölüm nedeni Covid-19 sonrası görülen komplikasyonlardan biri olan kalp ve solunum yetmezliği olarak açıklandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri leoparın Covid-19 virüsünü insanlardan kaptığını düşünüyor.

(Ebru Orhan/İHA)