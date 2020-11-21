Polonya'da korona virüs kısıtlamaları 27 Aralık'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Polonya'da korona virüs salgınına karşı getirilen kısıtlamaların 27 Aralık'a kadar uzatılmasına karar verildi. Buna göre restoran, kafe, sinema, tiyatro ve fitness salonlarının 27 Aralık'a kadar kapalı olacak.

Korona virüs salgının ikinci dalganın sürdüğü ülkelerden Polonya'da virüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar 27 Aralık'a kadar uzatıldı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ve Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Gowin ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında aldıkları yeni kararları açıkladı. Ülke çapında 29 Kasım Pazar gününe kadar getirilen kısıtlamaların genelinin Noel sonrasına uzatıldığını aktaran Mateusz Morawiecki, bu kapsamda kafeterya, bar, restoran, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, fitness salonları, yüzme havuzları dahil birçok işletmenin 27 Aralık Pazar gününe kadar kapalı olacağını duyurdu. Okullarda uzaktan eğitimin 23 Aralık'a kadar devam edeceğini aktaran Morawiecki, yılbaşı tatili sonrasında okulların 3-18 Ocak arasında sömestr tatiline gireceğini aktardı.

"Seyahat kısıtlaması getireceğiz"

Vatandaşlara yeni yıl için herhangi bir yurt dışı seyahati planlamamalarını tavsiye eden Polonya Başbakanı Morawiecki, "Noel Bayramı'nın sınırlı bir aile grubu içerisinde geçirilmesini, şehirlerarası seyahat edilmemesini öneriyoruz. Seyahat kısıtlaması getirecek yasal düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Vatandaşlara Avusturya, İtalya, hatta Polonya'da herhangi bir turistik gezi planlamamalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Alışveriş merkezleri 28 Kasım'dan itibaren açılacak

Ülkede şu ana kadar dek alınan önlemler kapsamında gevşetilen tek kısıtlama ise alışveriş merkezlerinin yeniden açılması oldu. Yaklaşan Noel öncesi vatandaşların alışverişi yapabilmeleri için alışveriş merkezlerinin 28 Kasım Cumartesi gününden itibaren sıkı hijyen kurallarını gözetmek kaydıyla yeniden açılması kararlaştırıldı. Önlerinde 100 günlük dayanışma süreci olduğunu ifade eden Başbakan Morewiecki, bu sürenin sonunda yüksek ihtimalle aşının hazır olacağını söyledi. Morawiecki, korona virüs aşısının Avrupa Birliği'nde dolaşıma girer girmez Polonya'nın nüfusuna oranla 16 milyon aşı siparişi vereceklerini de sözlerine ekledi.

Polonya'da 24 bin 213 yeni vaka, 574 ölü

Polonya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte ülkede 24 bin 213 yeni korona virüs vakası kaydedildi, 574 kişi ise hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte Polonya'da toplam vaka sayısı 843 bin 475'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 288'e ulaştı. - VARŞOVA