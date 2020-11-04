Son dakika haberleri! - Polonya'da korona virüs tedbirleri sıkılaştırıldı- Başbakan Morawiecki: - "Ulusal çapta karantina ilanına bir adım kaldı" - Son Dakika

- Polonya'da korona virüs tedbirleri sıkılaştırıldı

Başbakan Morawiecki:

"Ulusal çapta karantina ilanına bir adım kaldı"

VARŞOVA - Polonya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede alınan önlemler arttırıldı. Buna göre alışveriş merkezleri, sinemalar, müzeler 29 Kasım'a kadar kapatılırken, eğitimin tüm kademesindeki okulların uzaktan eğitime geçmesi kararlaştırıldı. Her geçen gün vaka ve ölü sayısında rekor artış kaydettiklerini belirten Başbakan Mateusz Morawiecki, ulusal karantina ilan etmelerine bir adım kaldığını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ile yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında basın toplantısı gerçekleştirdi. Başbakan Morawiecki, korona virüsle mücadele kapsamında aldıkları son tedbirleri duyurdu. Covid-19'un ikinci dalgasının Avrupa'yı olduğu kadar kendilerini de büyük bir şiddetle vurduğunu belirten Başbakan Morawiecki, her geçen gün Polonya dahil tüm Avrupa'da rekor düzeyde vaka ve ölü sayılarıyla karşılaştıklarını söyledi.

"Korona virüsle mücadelede Kasım ayı çok güç bir ay olacak, salgınla mücadele için kararlı adımlar atmalıyız" diyen Morawiecki, "Nihayetinde bugün açıkladığımız 25 bine yakın yeni vaka sayısı da bu kararlı adımları zorunlu kılıyor" şeklinde konuştu. Morawiecki, 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren tüm yurt genlinde sinema, tiyatro, müze, sanat galerileri, kültür merkezleri ve alışveriş merkezlerindeki dükkanların kapatılacağını duyurdu. Başbakan Morawiecki alışveriş merkezlerinde yalnızca market, eczane, kozmetik ve temizlik maddesi satan dükkanların faaliyetlerine devam etmesine izin verileceğini ifade etti.

Bir süredir 4. sınıf ve üstü öğrencilerin uzaktan öğrenim gördüğü ülkede 9 Kasım'dan itibaren 1,2 ve 3'üncü sınıfların da uzaktan eğitime geçeceğini bildiren Başbakan Morawiecki, otellerinse yalnızca iş amaçlı seyahat eden misafirleri konuk edebileceklerini kaydetti.

Alınan önlemlerin şimdilik 29 Kasım'a kadar geçerli olduğunu belirten Mateusz Morawiecki, bu tarihten sonra duruma göre önlemlerin uzatılabileceğini ya da kısmen hafifletilebileceğini söyledi. Ekonomiyi kapatmak istemediklerini, son alınan önlemlerin ülke çapında karantina ilan etmelerinden bir önceki aşama olduğunu kaydeden Polonya Başbakanı Morawiecki, "Ancak 7 günlük ortalamayı baz aldığımızda 100 bin nüfusa düşen günlük vaka sayısının 70-75 seviyesine çıkması durumunda ulusal karantina ilan etmemiz, yani tamamen karantina ilan etmemiz kaçınılmaz olacak" şeklinde konuştu.

19 bine yakın kişi hastanelerde Covid-19 tedavisi görüyor

Polonya Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada ülkede son 24 saatte 24 bin 692 yeni korona virüs vakası tespit edildiğini, 373 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Son verilerle birlikte korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam vaka sayı 439 bin 536'ya, ölü sayısı ise 6 bin 475'e yükseldi. 18 bin 654 kişinin hastanelerde Covid-19 tedavisi gördüğü ülkede, 408 bin 121 kişinin ise evlerinde karantinada bulunduğu ifade edildi.

Korona virüsün ikinci dalgasıyla mücadele kapsamında alınan önlemler neticesinde şimdiye kadar ülke çapındaki tüm kafeterya, bar, restoran, disko, gece kulüpleri, aqua park, havuz ve fitness kulüpleri kapatılmış, 16 yaşından küçük çocuklara ise yanlarında bir yetişkin olmaksızın yerel saatle 08.00-16.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Devlet memurlarının ise önümüzdeki 2 hafta boyunca evden çalışmaları kararlaştırılmıştı.