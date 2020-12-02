(VARŞOVA-ARŞİV)- Polonya'da Korona Virüs Vaka Sayısı 1 Milyonu Geçti - Son Dakika

- Polonya'da korona virüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

VARŞOVA - Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 13 bin 855 yeni korona virüs vakası tespit edildiğini, 609 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Son verilerle birlikte, Polonya'da salgının başlangıcından bu yana tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Korona virüsün ikinci dalgasının etkili olduğu ülkelerden Polonya'da vaka sayısı 1 milyonu geçti. Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 13 bin 855 yeni vaka tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana tespit edilen vaka sayısının 1 milyon 13 bin 747'ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 609 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 18 bin 208'e ulaştı. Polonya Sağlık Bakanlığı, 20 bin 855 kişinin hastanelerdeki tedavisinin devam ettiğini ifade ederken, 2 bin 23 kişinin de solunum cihazına bağlı olduğunu aktardı. Ülke çapında 268 bin 256 kişinin karantinada olduğu, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının ise 622 bin 980 olduğu açıklandı.

Vaka sayılarındaki yüksek artış nedeniyle Polonya'da hükümet 1 buçuk ay önce sıkı tedbirler almıştı. Kafeterya, restoran, sinema, müze, alışveriş merkezleri ve fitness kulüplerinin de aralarında bulunduğu pek çok müessese kapatılarak, okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. Ekim ayı ortasından itibaren alınan sıkı önlemlere rağmen vaka sayılarındaki artış devam ederken, 6 Kasım Cuma günü 27 bin 86 vaka tespit edilmesi ile birlikte en yüksek günlük vaka sayısı açıklanmıştı. Takip eden günlerde vaka sayılarında düşüş gözlenmesine rağmen 24 saatte korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bakımından Polonya, dünya çapında ilk sıralarda yer almaya başlamıştı. Ülkede 25 Kasım Çarşamba günü 674 kişinin hayatını kaybetmesi ile en yüksek can kaybı sayısı kaydedilmişti.