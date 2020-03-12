Polonya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika

Polonya Devlet Televizyonu TVP'nin haberinde, ülkenin batısındaki Poznan kentinde koronavirüs bulaşan 57 yaşındaki Polonyalı kadının öldüğü ve hastanın ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını kaybeden ilk kişi olduğu belirtildi.

Polonya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 57 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

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