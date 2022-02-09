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Polonya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor - Son Dakika

Polonya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

09.02.2022 21:30
Polonya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Polonya'da Kovid-19 salgınında vaka sayılarının azalmasıyla kısıtlamaların ve karantina kurallarının gevşetildiği duyuruldu.

Polonya'da Kovid-19 salgınında vaka sayılarının azalmasıyla kısıtlamaların ve karantina kurallarının gevşetildiği duyuruldu.

Polonya hükümeti, 1 Şubat tarihinden beri gözlenen vakalardaki düşüş üzerine okulların yeniden açılması, enfekte olan kişilerin karantina süresinin kısaltılması kararlarının alındığını bildirdi.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, diğer kısıtlamaların da gelecek ay kaldırılabileceğini belirterek "Salgının son safhasının başındayız. Bu normale dönüşün ilk adımı." dedi.

Niedzielski, Polonya'da son dönemde Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısının da azaldığını, 5. dalgada vakaların hastalığı daha hafif atlattığını bildirdi.

Kısıtlamaların gevşetilmesiyle Polonya'da Kovid-19 hastalarının karantina süresi 10 günden 7 güne düşürülürken, temaslılar, karantinadan muaf olacak.

Polonya'ya giriş sonrası karantina süresi de 14 günden 7 güne indirildi.

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Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor - Son Dakika


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