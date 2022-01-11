Polonya'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 100 bini aştı - Son Dakika

Polonya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 binin üzerine çıktı.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, son 24 saatte 493 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu kişilerin 173'ünün sağlıklı bireyler olduğunu aktaran Niedzielski, diğerlerinin ise halihazırda hasta olduğu ve Kovid-19 geçirmelerinin ardından yaşamlarını yitirdiğini belirtti.

Son verilerin ardından salgının başından bu yana ülkedeki can kaybı sayısı 100 bin 254'e çıktı.

Niedzielski, Kovid-19 vakalarının gelecek haftalarda benzer seviyede seyredebileceğini veya vaka sayısında biraz azalma olabileceğini aktardı.

Aşılanma oranının yüzde 55,8 olduğu ülkede, hayatını kaybedenlerin çoğunun aşısız olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte 11 bin 406 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 136 bin 440'a çıktı.

Polonya'da bugüne kadar 21 milyondan fazla kişi virüse karşı tam aşılandı, 6,6 milyondan fazla kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.