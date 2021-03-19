Polonya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti - Son Dakika

Polonya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti

19.03.2021 12:53
Polonya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti, System.String[]

Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, toplam vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı.

Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, toplam vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 38 milyon nüfuslu ülkede, son 24 saatte 25 bin 998 vaka görülürken, toplam vaka sayısı 2 milyon 10 bin 242'ye yükseldi.

Üçüncü dalganın etkili olduğu ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 419 artarak, 48 bin 807'ye ulaştı.

Macaristan'da günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Üçüncü dalganın etkili olduğu diğer bir Orta Avrupa ülkesi Macaristan'da da vaka sayısındaki artış sürüyor.

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 10 bin 759 vaka ile "salgın sürecindeki en yüksek günlük vaka sayısı" görüldü.

Toplam 549 bin 839 vaka tespit edilen ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 213 artarak, 17 bin 841'e çıktı.

Macaristan, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti - Son Dakika


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