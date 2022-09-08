Polonya'da hamile bir kadının ölümüyle ilgili üç doktor suçlandı - Son Dakika
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Polonya'da hamile bir kadının ölümüyle ilgili üç doktor suçlandı

08.09.2022 16:28
Polonya'da hamile bir kadının ölümüyle ilgili üç doktor suçlandı

Polonya'da kürtaj karşıtı yasaya karşı geniş çaplı gösteriler düzenlenmesine neden olan hamile bir kadının ölümüyle ilgili üç doktor suçlandı.

Polonya'da kürtaj karşıtı yasaya karşı geniş çaplı gösteriler düzenlenmesine neden olan hamile bir kadının ölümüyle ilgili üç doktor suçlandı.

Katowice'deki savcılık ofisinin sözcüsü Agnieszka Wichary suçlamaların hastanın hayatını kaybetme tehlikesine maruz bırakılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Wichary, "Ekibin harekete geçmemesi sonucu hasta hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Doktorlardan ikisinin hastanın ölümüne kasıtsız neden olmakla suçlandığı, suçlu bulunmaları halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.

Geçen yıl eylül ayında Pszczyna'daki hastanede Iza adıyla bilinen 30 yaşındaki kadının hamileliğinin 22. haftasında sepsis nedeniyle ölmesi, Polonya'da kısıtlayıcı kürtaj karşıtı yasaya karşı geniş çaplı protestolar düzenlenmesine yol açmıştı.

Aktivistler doktorları kürtajı hemen yapmak yerine "bekleyip görmeyi" tercih etmekle suçlamış, kadının kısıtlayıcı yasanın daha da sıkılaştırılması nedeniyle ülkede ölen ilk kişi olduğunu savunmuştu.

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Kaynak: AA

Polonya, Güncel, Son Dakika

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