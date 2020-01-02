Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu - Son Dakika

Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu

6 saat önce

Polonya'da kuş gribi salgını nedeniyle 25 bin hindi telef oldu.

Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu, System.String[]

Polonya'da kuş gribi salgını nedeniyle 25 bin hindi telef oldu.


Polonya'nın doğusunda Ukrayna ve Belarus sınırına yakın bölgelerdeki hindi çiftliklerinde meydana gelen kuş gribi salgını nedeniyle en az 25 hindinin telef olduğu belirtildi.


Lubartow bölgesindeki yetkililer, çiftliklerdeki binlerce hindiyi hastalık nedeniyle itlaf edeceklerini açıklamıştı. Polis, salgından etkilenen bölgeye dışarıdan giriş çıkışları tedbir amaçlı yasakladı.


Kuş gribi virüsünün çiftliklere nasıl bulaştığı ise henüz bilinmiyor. - VARŞOVA

Ukrayna, Polonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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