Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu - Son Dakika
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Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu

6 saat önce

Polonya'da yetkililer, ülkenin Ukrayna ve Belarus sınırı yakınlarındaki bazı kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi nedeniyle en az 25 bin hindinin telef olduğunu bildirdi.

Polonya'da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu, System.String[]

Polonya'da yetkililer, ülkenin Ukrayna ve Belarus sınırı yakınlarındaki bazı kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi nedeniyle en az 25 bin hindinin telef olduğunu bildirdi.

Lublin şehri baş veterineri Pawel Piotrowski, Lubartow ilçesine bağlı Stary Uscimow köyündeki iki çiftlikteki en az 25 bin hindinin ölümüne kuş gribi (H5N8) virüsünün neden olduğunu belirtti.

Polonyalı veterinerlik yetkilileri tarafından, kümes hayvanı yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Lubartow bölgesinde on binlerce kanatlı hayvanın itlaf edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Virüsün çiftlikteki hayvanlara nasıl bulaştığı henüz netlik kazanmazken, polis, kuş gribinden etkilenen bölgeye girişleri, yörede ikamet etmeyenlere kapattı.

Ukrayna, Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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