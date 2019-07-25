Polonya'da LGBTİ+ yürüyüşüne aşırı sağcılardan saldırı
8 dakika önce
Polonya'da düzenlenen Eşitlik Yürüyüşü'nde, LGBTİ+ haklarını savunan katılımcılara saldıran en az 20 kişi gözaltına alındı.
Polonya
'da düzenlenen Eşitlik Yürüyüşü'nde, LGBTİ+ haklarını savunan katılımcılara saldıran en az 20 kişi gözaltına alındı. Bialystok kentinde ilk kez düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık bin kişi güvenlik ekiplerinin koruması eşliğinde yürümek zorunda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:47
Trenin geldiğini son anda fark eden yaşlı çiftçi, raylara yatarak hayatta kaldı Karın ağrısıyla doktora giden Hintli kadının midesinden aksesuar, bozuk para ve kol saati çıktı Pitbullun 6 yaşındaki çocuğa saldırması kameraya yansıdı Trump, Suudi Arabistan tasarılarını veto etti