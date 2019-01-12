Polonya'da Maden Kazası: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Polonya'da Ruda Glowna madeninde meydana gelen göçük sonucu 1 madenci hayatını kaybetti, 3 madenci de ağır yaralandı.

Polonya'da Ruda Glowna madeninde meydana gelen göçük sonucu 1 madenci hayatını kaybetti, 3 madenci de ağır yaralandı.



Polonya'nın batısında bulunan Polkowica kentindeki Ruda Glowna madeninde göçük meydana geldi. Nedeni henüz tam olarak bilinmeyen göçük sonrası 4 işçi madende mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde göçükten 3 madenci ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ekipler saatler süren uğraşlar neticesinde dördüncü madencinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı madenciler çevre hastanelerde tedavi altına alınırken kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.



Öte yandan 21 Aralık'ta Çekya'nın doğusunda Polonya sınırı yakınlarında yer alan Karwina kentindeki madende metan gazı patlaması sonucu 12'si Polonyalı 13 madenci hayatını kaybetmişti. 10 madencinin de yaralandığı kaza sonrası Polonya'da 23 Aralık Pazar günü ulusal yas ilan edilmişti. Enerji üretimi büyük ölçüde kömüre dayalı olan Polonya'da kömür madenleri daha çok Aşağı ve Yukarı Silezya Bölgesi'nde yoğunluk gösteriyor. Bu bölgedeki Polonyalı madencilerin bir kısmı coğrafi olarak yakın olmasından ötürü Çekya'daki madenlerde çalışıyor. - VARŞOVA

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