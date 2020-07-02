Polonya'da madende patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Polonya'da madende patlama: 3 yaralı

Polonya'nın Yukarı Silezya bölgesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 madenci yaralandı.

Polonya'nın Yukarı Silezya bölgesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 madenci yaralandı.

Polonya'nın Yukarı Silezya bölgesindeki Ornontowice kasabasında bulunan Budryk taş kömürü madeninde metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yerin bin 290 metre altında meydana gelen metan gazı patlaması sonrası madende yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 3 madenci yaralandı. Olay yerine 2 ambulans helikopter, çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Patlama sonrası madendeki çalışmalara ara verilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 3 madenci tedavi altına alındı. Kurtarma ekiplerinin yangın sonrası maden ocağında mahsur kalan işçi olup olmadığına ilişkin arama çalışmaları sürüyor. - VARŞOVA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı

Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi

20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti

ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu

Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü

Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?

Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi

Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi

ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı

Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü