Son Dakika Haberleri: Polonya'da marketler satamadıkları gıda ürünlerini vakıflara bağışlayacak
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Polonya'da marketler satamadıkları gıda ürünlerini vakıflara bağışlayacak

1 saat önce

Polonya'da marketler satamadıkları gıda ürünlerini çöpe dökmek yerine vakıflara bağışlayacak.

Polonya'da marketler satamadıkları gıda ürünlerini vakıflara bağışlayacak, System.String[]

Polonya'da marketler satamadıkları gıda ürünlerini çöpe dökmek yerine vakıflara bağışlayacak. Yılda 9 milyon ton gıda maddesinin israf edildiği ülkede, gıda ürünlerini bağışlamak yerine çöpe atanlara 10 bin zlotye (14 bin 400 TL) kadar para cezası uygulanabilecek.


Polonya'da bugün yürürlüğe giren yasaya göre, büyük marketler ve toptancılar ellerinde kalan gıda maddelerini çöpe atamayacak. Yılda kişi başına yaklaşık 235 kilogram gıda ürününün çöpe gittiği ülkede gıda israfıyla mücadele kapsamında çıkarılan yasaya göre market ve toptancılar ellerinde kalan gıda maddelerini anlaşma yapacakları vakıflara bağışlayacak. Geçtiğimiz Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın onayladığı yasa şimdilik 400 metrekare ve üzeri büyüklüğündeki market ve toptancıları kapsarken, 2 sene sonra 250 metrekare ve üzeri market ve toptancı dükkanlarını da içine alacak şekilde genişleyecek.


Tarihi geçmiş ya da ambalajı delik, açılmış vb. ürünlerin bağışlanamayacağı belirtilen yasayla öngörülen para cezaları 1 Mart 2020 tarihinde daha da arttırılacak. Buna göre market ve toptancılar israf ettikleri her ürün için kilogram başına 10 groszy (14 kuruş) ödeyecekleri gibi yasaya uymadıkları içinse 500 (720 TL) ile 10 bin zloty (14 bin 400 TL) arasında para cezasına çarptırılabilecek.


Tahminlere göre Polonya'da her sene 9 milyon gıda maddesi israf edilirken, bu rakam kişi başına 235 kilograma denk geliyor. Gıda israfını önlemek amacıyla yasa çıkaran diğer Avrupa ülkeleri ise Fransa, İtalya, Belçika ve Çekya. - VARŞOVA

Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
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