Polonya'da maske takma zorunluluğuna orangutan Raja'dan destek - Son Dakika

Polonya'da maske takma zorunluluğuna orangutan Raja'dan destek

Polonya'da bulunan Gdansk Hayvanat Bahçesi sakinlerinden orangutan Raja'nın bakıcısının elinden aldığı maskeyi takmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu.

Polonya'da bulunan Gdansk Hayvanat Bahçesi sakinlerinden orangutan Raja'nın bakıcısının elinden aldığı maskeyi takmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Polonya'da kamusal alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Polonya'da bulunan Gdansk Hayvanat Bahçesi sakinlerinden orangutan Raja'da maske takma zorunluluğuna destek verdi. Raja, bakıcılarının sürekli maske takmaya başlaması nedeni ile meraklı gözlerle onları izlerken, bakıcılardan biri dişi orangutana maske uzattı. Dişi orangutan, uzun süre maskeyi inceledikten sonra maskeyi takmaya çalıştı. - VARŞOVA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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