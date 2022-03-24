Polonya'da maske zorunluluğu 28 Mart'tan itibaren tamamen kaldırılacak - Son Dakika
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Polonya'da maske zorunluluğu 28 Mart'tan itibaren tamamen kaldırılacak

24.03.2022 16:15
Polonya'da maske zorunluluğu 28 Mart'tan itibaren tamamen kaldırılacak

Polonya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan maske takma zorunluluğunun 28 Mart'tan itibaren tamamen kaldırılacağı bildirildi.

Polonya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan maske takma zorunluluğunun 28 Mart'tan itibaren tamamen kaldırılacağı bildirildi.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, yaptığı açıklamada, 28 Mart itibarıyla tıbbi kuruluşlar hariç her yerde maske zorunluluğunun kaldırılacağını belirtti.

Kovid-19 vaka sayılarının düştüğünü vurgulayan Niedzielski, kalabalık gruplar içerisinde maske kullanımına devam edilmesini önerdi. Niedzielski, Polonya'ya varışlarla ilgili tüm karantina kurallarının kaldırılacağını söyledi.

Eylül döneminde yeni bir mutasyonun çıkma riskinin olduğunu söyleyen Bakan Niedzielski, "Şimdilik yeni kararlarla devam edeceğiz. Eylüldeki mutasyon ve vaka durumuna göre özel bir şekilde hazırlanacağız." dedi.

Kovid-19 salgınında vakaların düşüş gösterdiği Polonya'da, son 24 saatte 8 bin 994 vaka tespit edilirken, 146 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Polonya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'da maske zorunluluğu 28 Mart'tan itibaren tamamen kaldırılacak - Son Dakika


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