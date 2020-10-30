- Polonya'da mezarlıklar ziyarete kapatıldı, devlet memurları evden çalışacak - Son Dakika

- Polonya'da mezarlıklar ziyarete kapatıldı, devlet memurları evden çalışacak

30.10.2020 19:40

- Polonya'da mezarlıklar ziyarete kapatıldı, devlet memurları evden çalışacak Polonya'da korona virüs salgınında rekor vaka artışlarının yaşanmasının ardından yeni önlemler alındı.

- Polonya'da mezarlıklar ziyarete kapatıldı, devlet memurları evden çalışacak

VARŞOVA - Polonya'da korona virüs salgınında rekor vaka artışlarının yaşanmasının ardından yeni önlemler alındı. Ülkede mezarlıklar ziyarete kapatılırken, devlet memurlarının evden çalışması kararı alındı.

Polonya'da korona virüs salgınında vaka sayılarındaki rekor artışlar devam ediyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Sağlık Bakanı Adam Niedzielski artan vakaların ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek, salgına karşı alınan yeni önlemleri duyurdu.

İlkbahar aylarında korona virüs pandemisi karşısında hızlıca aldıkları önlemler neticesinde ülkede güvenliği ve stabilliği sağladıklarını ifade eden Başbakan Morawiecki, birinci dalgadan çok daha tehlikeli olan ikinci dalganın kendilerine büyük yük getirdiğini aktardı. Morawiecki, "Pandemi bizim gerçeğimizi baş aşağı etti, önümüzdeki dönem için haftaları, hatta ayları içeren uzun süreli plan yapmak zorundayız" dedi.

Başbakan Morawiecki, yarından itibaren 3 gün boyunca mezarlıkların ziyarete kapalı olacağını açıkladı. Bugüne kadar vaka sayısında biraz olsun düşüş yaşanır umuduyla Polonya toplumu için çok önemli olan Azizler Günü kapsamındaki mezarlık ziyaretlerini yasaklamak istemediklerini belirten Morawiecki, "Mezarlıklarda ve bu güzergahta hareket eden toplu taşıma araçlarında oluşacak yoğunluğun yol açacağı bulaşma ve sonrasında yaşanacak ölümler gibi bir riski almak istemiyoruz. Ben de babamın ve kız kardeşimin mezarını ziyaret etmek isterdim, ancak yaşam geleneklerden daha önemli" dedi.

Polonya Başbakanı, 2 Kasım'dan itibaren ise görevini yapmak için çalıştığı kuruma gitmek zorunda olmayan devlet memurlarının 2 hafta süreliğine evden çalışacaklarını bildirdi. Özel sektör yöneticilerine de çalışanlarını mümkün mertebe ofis yerine evden çalıştırmalarını tavsiye eden Morawiecki, "Bugün itibarıyla çoğu Avrupa ülkesinde karantina ilan edildi, biz bunu yapmak istemiyoruz. Birbirimizle mümkün olduğunca teması azaltalım, bulaşma zincirini kıralım" dedi.

Son 24 saatte 21 bin 629 yeni vaka

Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 21 bin 629 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 340 bin 834'e yükseldiğini belirtti. Bakanlık, son 24 saatte 202 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 351'e ulaştığını aktardı.

- Polonya'da mezarlıklar ziyarete kapatıldı, devlet memurları evden çalışacak
- Polonya'da mezarlıklar ziyarete kapatıldı, devlet memurları evden çalışacak
- Polonya'da mezarlıklar ziyarete kapatıldı, devlet memurları evden çalışacak
- Polonya'da mezarlıklar ziyarete kapatıldı, devlet memurları evden çalışacak

Sağlık Bakanlığı, İlkbahar, Başbakan, Polonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Polonya'da mezarlıklar ziyarete kapatıldı, devlet memurları evden çalışacak - Son Dakika


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