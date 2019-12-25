Polonya'da Noel Bayramı nedeniyle hayat durdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polonya'da Noel Bayramı nedeniyle hayat durdu - Son Dakika

Polonya'da Noel Bayramı nedeniyle hayat durdu

6 saat önce

Hristiyan aleminin Noel bayramını kutladığı bugünlerde Polonya'da hayat durdu.

Polonya'da Noel Bayramı nedeniyle hayat durdu, System.String[]

Hristiyan aleminin Noel bayramını kutladığı bugünlerde Polonya'da hayat durdu. Koyu Katolik olan ülkede vatandaşlar bayram için memleketlerine ya da yurtdışına tatile giderken başkent Varşova ise adeta boşaldı. Ülkede geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla ilk ve orta düzeyde eğitim yapan okullar ve kursların yanı sıra üniversiteler 7 Ocak 2020 Salı gününe kadar tatile girdi.

Noel Bayramı'nın 25-26 Aralık'ta olmasına rağmen Polonyalılar diğer Hristiyan ülkelerin aksine 24 Aralık'ta tüm aile bireyleriyle bir araya gelerek arife yemeği yedi. Polonyalılar, 12 çeşit geleneksel yemek ve tatlılardan oluşan törensel yemeğin ardından, 25 ve 26 Aralığı ise yakınlarını ziyaret ederek, kiliselerde dua ederek geçiriyor.

Bayram nedeniyle resmi tatil olan ülkede dükkanların yüzde 98'i ise kapalı. Büyükşehirlerde turistik bölgelerde dahi kafe, restoran ve hediyelik eşya mağazalarının yüzde 95'inin kapalı olduğu görüldü. Parlamentonun da tatile girdiği ülkede vatandaşlar, Noel bayramının ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da iş yerlerinden izin alarak tatillerini yılbaşı ve 6 Ocak'taki Epifani Bayramı ile birleştirdi. Sokaklarda turistlerden başka hemen hemen hiç kimsenin görülmediği ülkede kamu kurumları 7 Ocak 2020 Salı gününe kadar yarı kapasitenin de altında hizmet verecek.

(Ebru Orhan/İHA)

Polonya, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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