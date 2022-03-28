Polonya'da Nüfus Dairesi çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Polonya'da Nüfus Dairesi çalışanı, Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Varşova'da Nüfus Dairesi'nde arşivci olarak çalışan 57 yaşındaki Tomasz L, Rusya gizli servislerine casusluk yaptığı şüphesiyle Polonya İç Güvenlik Teşkilatı memurları tarafından gözaltına alındı.

Başkent Sicil Dairesi Arşiv Kayıt Departmanında çalışan zanlı, son 5 yıldır Ruslar için kişisel verilerin çalınmasında ve aktarılmasında rol oynamakla suçlanıyor.

Varşova'daki Nüfus Dairesi arşivlerinin, Polonya'nın en eski ve en köklü arşivlerine sahip olduğu belirtiliyor.