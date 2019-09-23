Son Dakika Haberleri: Polonya'da öldürülen Türk öğrencinin katilini akıl hastanesine yatırma kararı
Son Dakika Güncel Haber

Polonya'da öldürülen Türk öğrencinin katilini akıl hastanesine yatırma kararı

31 dakika önce

Polonya'da Erasmus öğrencisi Furkan Kocaman'ı öldüren Muhammet Emektar'a paranoid şizofreni teşhisi konuldu.

Polonya'da öldürülen Türk öğrencinin katilini akıl hastanesine yatırma kararı, System.String[]

Polonya'da Erasmus öğrencisi Furkan Kocaman'ı öldüren Muhammet Emektar'a paranoid şizofreni teşhisi konuldu. Wroclaw Bölge Mahkemesi Emektar'ın akıl sağlığı yerinde olmayan suça karışmış kişilerin tutulduğu yüksek güvenlikli tedavi merkezine yerleştirilmesine karar verdi.


Geçtiğimiz Mart ayında Polonya'nın Wroclaw kentindeki bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Furkan Kocaman davasının ilk duruşması bugün yapıldı. Wroclaw Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmaya dosyada gizlilik kararı olduğu için maktul Kocaman'ın aile yakınları ve Türkiye Varşova Büyükelçiliği görevlileri alınmadı.


50 dakika süren duruşmada Kocaman ailesini Polonyalı bir avukat temsil etti. Duruşmada söz alan savcı, sanık Muhammet Emektar'a Polonyalı doktorlar tarafından paranoid şizofren teşhisi konulduğunu belirterek, sanığın akıl sağlığı yerinde olmayan suça karışmış kişilerin tutulduğu yüksek güvenlikli bir tedavi merkezine yerleştirilmesini talep etti. Emektar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını, cinayeti işlediği anda gerçekleştirdiği eylemin farkında olmadığını belirten savcı, Polonyalı üç doktor tarafından hazırlanmış paranoid şizofreni raporunu mahkemeye sundu. Savcının talebini yerinde bulan mahkeme heyeti ise sanık Muhammet Emektar'ın toplum için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle akıl sağlığı yerinde olmayan suça karışmış kişilerin tutulduğu yüksek güvenlikli tedavi merkezine yerleştirilmesini kararlaştırdı.


Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman Erasmus programı kapsamında geldiği Polonya'nın Wroclaw kentinde 9 Mart Cumartesi akşamı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan saldırgan Muhammet Emektar ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti. Emektar çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. - WROCLAW

Wroclaw, Erasmus, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Gülşen Yüksel Salt, Neslican Tay paylaşımıyla olay olan Duygu Özaslan'a ateş püskürdü
Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:26:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonya'da öldürülen Türk öğrencinin katilini akıl hastanesine yatırma kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]