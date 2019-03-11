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Polonya'da Öldürülen Üniversiteli Furkan'ın Evinde Yas

2 saat önce

SELÇUK Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman (21), Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya'da bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Polonya'da Öldürülen Üniversiteli Furkan'ın Evinde Yas, System.String[]
SELÇUK Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman (21), Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya'da bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan saldırganın bir Türk olduğu öğrenilirken, Furkan Kocaman'ın ailesi, oğullarının cenazesinin gelmesini bekliyor.

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında yaklaşık bir ay önce Polonya'nın Wroclaw kentine gitti. Kocaman, geçen Cumartesi günü arkadaşıyla gittiği alışveriş merkezinde yemek yediği sırada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Kocaman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçmaya kalkışan ve Türk olduğu belirtilen saldırgan, çevredekilerin de yardımıyla polis tarafından yakalandı. AİLE OĞULLARININ CENAZESİNİ BEKLİYOR Oğullarının cenazesini bekleyen Kocaman Ailesi, taziye çadırında taziyeleri kabul ederken, kentte perdecilik yapan baba Celalettin Kocaman, gözyaşlarına hakim olamadı. Furkan Kocaman'ın annesi Ayşegül Kocaman'ın ev hanımı olduğu ve 1 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Köprübaşı Mahallesi Muhtarı dede Hüseyin Özgül ise torununun PKK sempatizanı bir kişi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü de öğrencileri Furkan Kocaman'ın uğradığı hain saldırı sonucu öldüğünü açıkladı. Furkan Kocaman'ın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından Konya'ya gönderileceği öğrenildi. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:56 Kaynak: DHA

Erasmus, Selçuk Üniversitesi, Polonya, Güncel
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