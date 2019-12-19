Polonya'da on binler yine sokaklarda - Son Dakika
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Polonya'da on binler yine sokaklarda

6 saat önce

Polonya'da on binlerce kişi, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) hakim ve savcılara yönelik yeni düzenlemeler getiren yasa taslağını protesto etti.

Polonya'da on binler yine sokaklarda, System.String[]

Polonya'da on binlerce kişi, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) hakim ve savcılara yönelik yeni düzenlemeler getiren yasa taslağını protesto etti.

Polonya'da on binlerce vatandaş, iktidarda bulunan milliyetçi muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından çıkarılmak istenen yeni yargı paketini protesto etmek için sokaklara döküldü. Demokrasiyi Koruma Komitesi (KOD), yargıç dernekleri Iustitia ve Themis, savcılar derneği Lex Super Omnia, Helsinki İnsan Hakları Vakfı tarafından organize edilen protesto gösterisine ülke genelinde çok sayıda kentte on binlerce kişi katıldı. "Bugün hakimler, yarın sen" adı altında düzenlenen gösteri TSİ 20.00'da başladı. Tüm ülkede adliye binalarının önünde toplanan halk, sık sık hükümet karşıtı sloganlar atarken, ellerinde Polonya ve Avrupa Birliği bayraklarının yanı sıra hakim ve savcılara destek mesajları içeren dövizler taşıdı. Vatandaşlar "Bağımsız yargı, bağımsız yargıç" yazılı dövizler taşırken sık sık hükümet karşıtı slogan attı.

Yasa taslağının ise bugün Polonya Parlamentosunda görüşülmesi bekleniyor.

MUHALEFET DE PROTESTOLARA DESTEK VERDİ

Başkent Varşova'daki protesto gösterisi ise Parlamento binası önünde gerçekleşti. Protestoculara ünlü yönetmen Agnieszka Holland, bir önceki Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski'nin yanı sıra muhalefetin hakim olduğu parlamentonun üst kanadı Senato Başkanı Tomasz Grodzki de destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde PiS milletvekilleri tarafından sunulan yasa taslağı, hakimler hakkında adalet sisteminin işleyişini engelleyecek ya da zora sokacak faaliyetleri, siyasi nitelikte faaliyet göstermeleri ve atanmış bir başka hakimin etkinliğini sorgulamaları durumunda disiplin soruşturması başlatılmasını öngörüyor. Taslak, hakim ve savcılara göreve başlamadan önce hangi siyasi partiye mensup oldukları, hali hazırda hangi derneklere üye oldukları, yazdıkları internet siteleri hakkında Adalet Bakanlığını bilgilendirme zorunluluğu, yüksek yargı başkanının seçilme prosedürü gibi pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor.

(İHA)

Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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