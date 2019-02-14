Son Dakika Haberleri: Polonya'da Ortadoğu Konulu Konferans

Polonya'da Ortadoğu Konulu Konferans

1 saat önce

- Katılımcıların gelişleri Toplu fotoğraf çekimi Başkent Varşova'da başlayan ve İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temsil ettiği konferansa, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya, bakanlar düzeyinde katıldı.

- Katılımcıların gelişleri
Toplu fotoğraf çekimi Başkent Varşova'da başlayan ve İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temsil ettiği konferansa, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya, bakanlar düzeyinde katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:59 Kaynak: AA

İsrail, Almanya, Varşova, Güncel
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