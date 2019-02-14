Polonya'da Ortadoğu Konulu Konferans
1 saat önce
- Katılımcıların gelişleri Toplu fotoğraf çekimi Başkent Varşova'da başlayan ve İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temsil ettiği konferansa, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya, bakanlar düzeyinde katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:59 Kaynak: AA
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