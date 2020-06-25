- Polonya'da otobüs viyadükten düştü: 2 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

- Polonya'da otobüs viyadükten düştü: 2 ölü, 20 yaralı

- Polonya'da otobüs viyadükten düştü: 2 ölü, 20 yaralı Polonya'nın başkenti Varşova'da belediye otobüsü viyadükten düştü.

- Polonya'da otobüs viyadükten düştü: 2 ölü, 20 yaralı

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VARŞOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'da belediye otobüsü viyadükten düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Szczesliwice-Nowy Dwor arasında sefer yapan 186 hat nolu belediye otobüsü Grot-Rowiecki köprüsündeki viyadükten düştü. Otobüs şans eseri aşağıda araçların yoğun olarak kullandığı Vislostrada'ya değil de yol kenarındaki bisiklet yoluna düşerken, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Otobüste toplamda 30 kişinin seyahat ettiği belirtilirken, kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Polonya'da otobüs viyadükten düştü: 2 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

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