Polonya'da parlamento tatile girdi

Polonya'da parlamentonun bugün çalışma saati bitiminden 13 Ekim'deki genel seçim sonrasına kadar çalışmalarına ara verdiği bildirildi.

Associated Press ajansının haberinde, Polonya parlamentosunun iktidar partisinin önerisi üzerine bugün son oturumunu yaparak 15 ya da 16 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdiği belirtildi.

Parlamentonun son oturumunda, Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'ya yönelik güvensizlik oylaması yapılacağı kaydedildi.

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, parlamentonun çalışmalarına bu kadar uzun ara verilmesinin, milletvekillerine seçim kampanyaları için daha fazla zaman tanıyacağını savunuyor.

Muhalefet ise Hukuk ve Adalet Partisinin 13 Ekim'deki genel seçimlerin ardından bazı beklenmedik hamleler planladığını öne sürüyor. Bazı muhalif isimler de iktidar partisinin, seçmenlerinin bir bölümünü kaybetmesine neden olabilecek kanunların çıkarılmasını geciktirdiği görüşünü taşıyor.

Polonyalı muhalefet partileri, bugün hakkında güvensizlik oylaması yapılacak Adalet Bakanı Ziobro'nun, Yardımcısı Lukasz Piebiak'ın internette hükümeti eleştiren yargıçlara karşı nefret kampanyasını cesaretlendirmesi nedeniyle azledilmesini istiyor.

Piebiak, nefret kampanyasının adalet bakanlığı içinden koordine edildiğine ilişkin kanıt ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etmişti.