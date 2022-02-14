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Polonya'da patlayıcı madde fabrikasında patlama: 2 kişi kayıp - Son Dakika

Polonya'da patlayıcı madde fabrikasında patlama: 2 kişi kayıp

14.02.2022 22:18
Polonya'da patlayıcı madde fabrikasında patlama: 2 kişi kayıp

Polonya'nın Silezya bölgesinde patlayıcı madde üreten fabrikada patlama meydana geldi.

Polonya'nın Silezya bölgesinde patlayıcı madde üreten fabrikada patlama meydana geldi. Patlama sonrası 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Polonya'nın Silezya bölgesinde yer alan Krupski Myn kasabasında patlayıcı madde üreten Nitroerg SA isimli fabrikada yerel saatle 17.15'te şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, 30 itfaiye aracı ile patlama sonrası fabrikada çıkan yangına müdahale edildiği bildirildi. Patlamada 2 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

(Mert Ürkmez/İHA)

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İtfaiye, Polonya, Patlama, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonya'da patlayıcı madde fabrikasında patlama: 2 kişi kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya'da patlayıcı madde fabrikasında patlama: 2 kişi kayıp - Son Dakika
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