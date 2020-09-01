Polonya'da plastik deposunda korkutan yangın - Son Dakika

Polonya'nın Konstancin-Jeziorno kasabasında bir plastik deposunda yangın çıktı. Deponun çatısı çökerken, gaz tüplerinin itfaiye erleri için büyük tehlike oluşturduğu bildirildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Konstancin-Jeziorno kasabasında bir plastik deposunda yangın çıktı. Akşam saatlerinde Mirkowska sokaktaki önceden kağıt fabrikası olarak kullanılan bir depoda çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Plastik malzeme deposu olarak kullanıldığı belirlenen binadaki yangını söndürmek için çevre ilçelerden toplam 30 itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Tutuşan plastik malzemelerin neden olduğu yüksek ısı neticesinde binanın çatısının çöktüğü öğrenilirken, çöken çatının itfaiyecilerin yangının kaynağına ulaşmasını güçleştirdiği bildirildi.

Piaseczno İftaiyesi Basın Sözcüsü Lukasz Darmofalski yaptığı açıklamada, yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı olup olmadığı hususunda bilgilerinin bulunmadığını söyledi. Darmofalski, plastik malzemenin yanı sıra depoda forklift araçları bulunduğunu, bu araçlarda kullanılan propan ve bütan gazı tüplerinin yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiyeciler için büyük risk oluşturduğunu belirtti. Basın Sözcüsü Darmofalski, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. - VARŞOVA