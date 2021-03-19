Polonya'da polis, soyguncuyu bacağından vurarak etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Polonya'da bir benzin istasyonunu soymaya kalkan şahsı polis bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan soyguncunun 2016 yılında da yine polis tarafından bu kez karnından vurulduğu öğrenildi.

Polonya'nın Rybnik kentinde bir benzin istasyonunu soymak isteyen kişi, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Reymont sokakta bulunan benzin istasyonundaki dükkanda soygun olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, olay yerine ulaştıklarında içeride elinde bıçakla çalışanları tehdit eden soyguncu ile karşılaştı. Polis memurları, soyguncuya bıçağı yere atarak ellerini havaya kaldırmasını söylerken, soyguncu ise elindeki bıçakla polise saldırdı. Bir polis memuru, soyguncuya ateşle karşılık verdi. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen soyguncuya ilk müdahaleyi de polis ekipleri yaptı. Daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan soyguncu tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Polis daha önce de karnından vurmuş

Emniyette yapılan sorgulamasında 41 yaşındaki soyguncunun 2016 yılının Kasım ayında, polis tarafından bu kez de karnından vurulduğu ortaya çıktı. Kasım ayında yaşanan olayda, şahsın alkollüyken evde kavga çıkarması üzerine eşi tarafından eve polis çağrıldığı, polisin geldiğini gören şahsın ise evden kaçtığı açıklandı. Devriye ekibi tarafından evinin yakınlarında bulunan sarhoş şahsın elinde bıçakla polis memurlarına saldırmaya kalktığı, bunun üzerine yine görevlilerce karnından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. İsmi açıklanmayan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VARŞOVA