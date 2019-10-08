Son Dakika Haberleri: Polonya'da politikacı yanan araçtan baba ve oğlunu kurtardı
Son Dakika Güncel Polonya'da politikacı yanan araçtan baba ve oğlunu kurtardı

Polonya'da politikacı yanan araçtan baba ve oğlunu kurtardı

42 dakika önce

Polonya'da parti lideri Robert Biedron, yanan bir araçtan 2 yaşındaki bebeği ve babasını kurtardı.

Polonya'da politikacı yanan araçtan baba ve oğlunu kurtardı, System.String[]

Polonya'da parti lideri Robert Biedron, yanan bir araçtan 2 yaşındaki bebeği ve babasını kurtardı.

Başkent Varşova'nın güneyindeki Tabor'da meydana gelen olayda bir araç, önündeki kamyonla çarpışması sonucu alev alarak yanmaya başladı.

Orada bulunan Biedron, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin gelmesini beklemeden aracındaki yangın tüpüyle alevleri söndürerek bebek ve babasını kurtardı.

Olay yerine gelen itfaiyeciler, Biedron'la çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak "Gerçek bir itfaiyeci gibi davrandı." yorumunu yaptı.

Pazar günü genel seçimin düzenleneceği Polonya'da, Biedron'un liderliğini yaptığı Spring Partisinin içinde bulunduğu sol ittifak, anketlere göre üçüncü sırada yer alıyor.

Varşova, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:20 Kaynak: AA
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