Polonya'da, postane müdürünün işten atılmasını isteyen Bakan istifa etmek zorunda kaldı

Polonya'da Yerel Yönetimler Bakanı Michal Cieslak, saldırganlıkla suçladığı postane müdürünün görevden alınmasını talep ettikten sonra gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Cieslak, kendisine yüksek fiyatlardan şikayet etmesi üzerine tartıştığı ve saldırganlıkla suçladığı Pacanow Postane Müdürü Agnieszka Glazek'in görevden alınmasını talep etti.

Postane Müdürü Glazek, yerel TVN24 ile yaptığı röportajda, Bakan'la görüşmesinden kısa süre sonra Kielce'deki yöneticisinin kendisini arayarak Cieslak ile siyasi meseleleri tartıştığı için şikayette bulunulduğunu ve disiplin cezasına çarptırılacağını söylediğini aktardı.

Glazek, "Beni kaba sözler kullanmakla suçladı ki bu doğru değildi." ifadesini kullandı.

Olayın basına yansımasının ardından iktidardaki Hukuk ve Adalet partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, Cieslak'ın davranışını kınayarak, bir bakanın saldırganlıkla karşı karşıya kalsa bile Cieslak gibi davranmaması gerektiğini dile getirdi. Kaczynski, istifa etmemesi durumunda Cieslak'ın görevden alınacağını sözlerine ekledi.

Cieslak, dün geç saatlerde Twitter hesabında hükümetin çıkarı için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Postane müdürünün görevden alınma talebi de iptal edildi.