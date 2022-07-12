Polonya'da Rus Konsolosluğunun bulunduğu caddeye "Özgür Ukrayna Meydanı" adı verildi - Son Dakika
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Polonya'da Rus Konsolosluğunun bulunduğu caddeye "Özgür Ukrayna Meydanı" adı verildi

12.07.2022 15:30

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, Avrupa ülkelerinde tepkiyi de beraberinde getiriyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, Avrupa ülkelerinde tepkiyi de beraberinde getiriyor. Polonya'nın Krakow kentinde Rus Konsolosluğunun bulunduğu caddeye "Özgür Ukrayna Meydanı" tabelası asıldı. Ukrayna ve Polonya bayraklarının dalgalandırıldığı törende Amerika ve Ukrayna fahri konsolosları da hazır bulundu. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen konuşmanın ardından Ukraynalılar, milli şarkılarını seslendirdi.

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Kaynak: AA

Polonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da Rus Konsolosluğunun bulunduğu caddeye 'Özgür Ukrayna Meydanı' adı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'da Rus Konsolosluğunun bulunduğu caddeye "Özgür Ukrayna Meydanı" adı verildi - Son Dakika
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