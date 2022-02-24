Polonya'da Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya'da Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi protesto edildi

24.02.2022 22:57
Polonya'da Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi protesto edildi

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Rusya Büyükelçiliği önünde bu ülkenin Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Rusya Büyükelçiliği önünde bu ülkenin Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi.

Polonyalı, Rus ve Ukraynalılardan oluşan ve Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan grubun, Ukrayna, Polonya ve AB bayrağı taşıdığı görüldü.

Göstericilerden birçoğu, "Putin'siz Ukrayna" sloganları attı ve savaş karşıtı pankartlar açtı.

Polonya'daki Ukraynalılar Birliği, Ukrayna ile Dayanışma Yurttaş Komitesi tarafından düzenlenen gösteriye, birçok Polonyalı milletvekili de katıldı.

Bu arada Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Duda, "Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak, sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya tamamen hazır olduğumu size temin ederim. NATO müttefiklerimizle sürekli temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Polonyalı yetkililer ayrıca ülkede Rus haber ve televizyon kanallarının yayınlarına, dezenformasyonu önlemek için yasak getirildiğini duyurdu.

YORUMLAR
500
ABD'deki Ukraynalılar, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi ABD'deki Ukraynalılar, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi Bulgaristan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi Bulgaristan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi

Protesto, Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'da Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
22:59 Son dakika: Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü, içindeki personelin tamamı hayatını kaybetti
22:47 Ünlü Ukraynalı model Diana Harkusha ülkesi için sosyal medyadan dua istedi!
22:32 Son Dakika: Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak
22:20 Biden'a, ısrarla sorulan "Putin'e yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu cevapsız kaldı!
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
22:06 Biden'den canlı yayında korkutan Putin itirafı! İmparatorluk kurmak istiyor ve bunu için her şeyi yapacak
22:05 Futbol dünyasının genç yıldızı trafik kazasında yaşamını yitirdi!
21:59 Son Dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD Başkanı Biden konuştu: Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak
21:57 Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda
21:35 Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 23:06:26. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya'da Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement