Polonya'da Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi protesto edildi - Son Dakika

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Rusya Büyükelçiliği önünde bu ülkenin Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi.

Polonyalı, Rus ve Ukraynalılardan oluşan ve Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan grubun, Ukrayna, Polonya ve AB bayrağı taşıdığı görüldü.

Göstericilerden birçoğu, "Putin'siz Ukrayna" sloganları attı ve savaş karşıtı pankartlar açtı.

Polonya'daki Ukraynalılar Birliği, Ukrayna ile Dayanışma Yurttaş Komitesi tarafından düzenlenen gösteriye, birçok Polonyalı milletvekili de katıldı.

Bu arada Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Duda, "Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak, sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya tamamen hazır olduğumu size temin ederim. NATO müttefiklerimizle sürekli temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Polonyalı yetkililer ayrıca ülkede Rus haber ve televizyon kanallarının yayınlarına, dezenformasyonu önlemek için yasak getirildiğini duyurdu.