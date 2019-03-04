Son Dakika Haberleri: Polonya'da Savaş Uçağı Düştü, Pilot Kurtuldu

Polonya'da Savaş Uçağı Düştü, Pilot Kurtuldu

50 dakika önce

Polonya'nın Mazıvia vilayetinde MİG-29 tipi bir savaş uçağı düşerken, pilot kendini kokpitten fırlatarak kurtuldu.

Polonya'da Savaş Uçağı Düştü, Pilot Kurtuldu, System.String[]
Polonya'nın Mazıvia vilayetinde MİG-29 tipi bir savaş uçağı düşerken, pilot kendini kokpitten fırlatarak kurtuldu.

Polonya'da RMF FM radyosundan yapılan açıklamaya göre, MİG-29 tipi bir savaş uçağı Mazıvia vilayetinde düştü. Uçağın pilotu kokpitten kendini fırlatarak kurtuldu.

RTF FM, uçağın düşmesiyle çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Basın Ofisini Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, kurtulan pilotun bulunup hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olayda herhangi bir can kaybı olmadığı, 10 itfaiye aracının ve polisin Wegrow kasabasından olay yerine gönderildiği kaydedildi. - VARŞOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:15 Kaynak: İHA

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