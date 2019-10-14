Son Dakika Haberleri: Polonya'da seçimleri Hukuk ve Adalet Partisi kazandı
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Polonya'da seçimleri Hukuk ve Adalet Partisi kazandı

35 dakika önce

Polonya'da yapılan genel seçimleri, sandık çıkış anketine göre yüzde 43,6 ile Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) kazandı.

Polonya'da seçimleri Hukuk ve Adalet Partisi kazandı, System.String[]

Polonya'da yapılan genel seçimleri, sandık çıkış anketine göre yüzde 43,6 ile Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) kazandı.

Polonya'da, 460 sandalyeli Meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli Senatonun yeni üyelerini belirlemek üzere düzenlenen genel seçimi sandık çıkış anketine göre yüzde 43,6 ile PiS birinci tamamladı.

Yüzde 61,1 rekor katılımla gerçekleşen seçimde Sol Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformu (PO) yüzde 27,4, Demokratik Sol İttifakı (SLD) yüzde 11,9, 2007-2015'te koalisyon ortağı olan Polonya Köylü Partisi (PSL) ile sağcı Kukiz'15 ittifakı yüzde 9,6, aşırı sağcı partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Konfederasyon (Konfederacja) ittifakı ise yüzde 6,4 oy aldı.

PiS Partisi Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Çok oy aldık ama daha fazlasını hak ettik." dedi.

Bu verilere göre, 460 sandalyeden oluşan mecliste milletvekili dağılımı PiS 239, PO 130, SLD 43, PSL+Kukiz'15 34 ve Konfederasyon 13 şeklinde oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:57 Kaynak: AA
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