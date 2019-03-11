Polonya'da Şiddetli Rüzgâr, 400 Bin Evi Elektriksiz Bıraktı
1 saat önce
– Polonya'da şiddetli rüzgar yüzünden birkaç kişi yaralanırken, yüzlerce ev de elektriksiz kaldı.
– Polonya
'da şiddetli rüzgar yüzünden birkaç kişi yaralanırken, yüzlerce ev de elektriksiz kaldı.
Yerel medyada yer alan haberler göre, Polonya'nın güneyinde bulunan Silezya bölgesinde meydana gelen şiddetli rüzgar sonucu yaklaşık 400 bin ev elektriksiz kaldı, 100'den fazla evin çatısı da zarar gördü. Ayrıca, birkaç kişinin de şiddetli rüzgar dolayısıyla devrilen ağaçların altında kalarak yaralandığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisi de yerel medyada yer aldı.
Kurtarma ekiplerinin olayla ilgili yaptığı açıklama göre, hafta sonu boyunca etkili olan şiddetli rüzgar elektrik hatlarına zarar verirken, birçok ağacında devrilmesine neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:56 Kaynak: DHA
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